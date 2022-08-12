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O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı! İdo Tatlıses ile Derya Tuna meğer... İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve oğluna bakın!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses'in eski hali sosyal medyayı salladı. Tatlıses 1983 yılında Tuna ile evlenmişti. Çift 2002 yılında ayrılık kararı almıştı. Oğulları İdo geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir törenle nişanlanmıi Yasemin Şefkatli dünyaevine girmişti. 550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi ünlü isimler de katılmıştı. Sosyal medyada 770 bini aşkın takipçisi bulunan İdo Tatlıses annesiyle olan çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ardından genç şarkıcının eski fotoğrafları gündeme geldi. İşte çok ses getiren o fotoğraflar...

12.08.2022 15:45 - Son Güncelleme: 12.08.2022 15:46
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve oğluna bakın! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı! İdo Tatlıses ile Derya Tuna meğer...

Her yaptıklarıyla olay olan Tatlıses ailesi bu kez gündeme ortaya çıkan eski fotoğraflarla düştü. 70 yaşındaki türkücü İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses sosyal medyada annesi ile olan eski bir fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve oğluna bakın! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı! İdo Tatlıses ile Derya Tuna meğer...

7 çocuk babası Tatlıses'in özellikle İdo ile yakınlığı herkesçe biliniyor. Sunduğu İbo Show programına sık sık katılan İdo seslendiği şarkılarla büyük beğeni topluyor. Babasının izinden giden 30 yaşındaki şarkıcı son olarak 'Bulsun Beni' adlı parçasıyla Youtube'de tıklanma rekorları kırdı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve oğluna bakın! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı! İdo Tatlıses ile Derya Tuna meğer...

2021 yılında Yasemin Şevkatli ile evlenen İdo Tatlıses'in düğününe 550 kişi katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve oğluna bakın! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı! İdo Tatlıses ile Derya Tuna meğer...

Düğünde şıklık yarışı yaşandı. Ceylan, Zeynep-Volkan Demirel, Gamze Erçel, Deren Talu, Özlem Ada - Berkay Şahin, Demet Akalın - Okan Kurt, Yasmin - Mehmet Ali Erbil ve Polat Yağcı düğüne katılanlar arasındaydı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve oğluna bakın! O fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı! İdo Tatlıses ile Derya Tuna meğer...

'İdo elimize büyüdü' diyen Ceylan, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Düğünde sahneye çıkan Ceylan, şarkıları ile davetlileri çoşturdu.

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