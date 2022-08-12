Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'nın ayaklarını 300 bin dolara yerden kesti! Şeyma'nın yolları dönüp dolaşıp kara sevdasına çıkıyor
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. Meedo ve Şeyma şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
12.08.2022 09:19 - Son Güncelleme: 12.08.2022 09:19
Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatile çıktı. Miami'den gelen Alsaloussi ile Ege koylarına inen Subaşı, otelde konaklamak yerine teknede tatil yapmak isteyince sevgilisi kesenin ağzını açtı.