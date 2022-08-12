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Haberler Magazin Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'nın ayaklarını 300 bin dolara yerden kesti! Şeyma'nın yolları dönüp dolaşıp kara sevdasına çıkıyor

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'nın ayaklarını 300 bin dolara yerden kesti! Şeyma'nın yolları dönüp dolaşıp kara sevdasına çıkıyor

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. Meedo ve Şeyma şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

12.08.2022 09:19 - Son Güncelleme: 12.08.2022 09:19
Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’nın ayaklarını 300 bin dolara yerden kesti! Şeyma’nın yolları dönüp dolaşıp kara sevdasına çıkıyor

Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatile çıktı. Miami'den gelen Alsaloussi ile Ege koylarına inen Subaşı, otelde konaklamak yerine teknede tatil yapmak isteyince sevgilisi kesenin ağzını açtı.

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Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’nın ayaklarını 300 bin dolara yerden kesti! Şeyma’nın yolları dönüp dolaşıp kara sevdasına çıkıyor

Günlüğü 20 bin dolardan 15 günlüğüne tekne kiralayan Mısırlı işadamı, yine sevgilisinin ayaklarını yerden kesti.

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’nın ayaklarını 300 bin dolara yerden kesti! Şeyma’nın yolları dönüp dolaşıp kara sevdasına çıkıyor

Lüks teknede sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile tatil yapan sosyal medya fenomeni, tabii ki tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’nın ayaklarını 300 bin dolara yerden kesti! Şeyma’nın yolları dönüp dolaşıp kara sevdasına çıkıyor

Alsaloussi ile birlikte olmak için Miami'ye taşınan Subaşı, ayrılık sonrası tası tarağı toplayıp İstanbul'a dönmüştü.

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’nın ayaklarını 300 bin dolara yerden kesti! Şeyma’nın yolları dönüp dolaşıp kara sevdasına çıkıyor

DUDAK UÇUKLATAN BARIŞMA HEDİYESİ

Mısırlı Mohammed Alsaloussi, barışma hediyesi olarak ünlü fenomene 1 milyon 800 bin TL değerinde dünyaca ünlü markaya ait bir saat aldı.

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