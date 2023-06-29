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Haberler Magazin Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın memleketi...

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın memleketi...

Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey karakterleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında aramazdan ayrılmıştı. Ölüm yıldönümünde hayranları tarafından anılan Arkın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 300'den fazla filmde rol alan ve gönüllere taht kuran usta oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Cüneyt Arkın aslen nereli" sorusunun yanıtı arattı. İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın memleketi...

takvim.com.tr
29.06.2023 17:14 - Son Güncelleme: 29.06.2023 17:14
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın memleketi...

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın, 23 yaşında adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı.

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Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın memleketi...

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Gülşen Bubikoğlu gibi birçok ünlü isimle başrolü paylaşan Arkın, 300'den fazla filmde rol aldı.

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın memleketi...

Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey ve daha nicesiyle hafızalara kazınan oyuncu, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın memleketi...

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Arkın, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı.

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın memleketi...

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 300'den fazla filmde rol alan ve gönüllere taht kuran usta oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.

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