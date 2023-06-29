Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın memleketi...
Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey karakterleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında aramazdan ayrılmıştı. Ölüm yıldönümünde hayranları tarafından anılan Arkın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 300'den fazla filmde rol alan ve gönüllere taht kuran usta oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Cüneyt Arkın aslen nereli" sorusunun yanıtı arattı. İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın memleketi...
29.06.2023 17:14 - Son Güncelleme: 29.06.2023 17:14
Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın, 23 yaşında adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı.