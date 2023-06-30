Miray Daner çok fena yakalandı! Yeni sevgilisiyle uluorta dudak dudağa! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den yeni ayrılmıştı
Bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yollarını ayıran Miray Daner sosyal medyanın gündeminde. Ezgi Eyüboğlu'dan sonra aradığı aşkı Miray Daner'de bulan Oğulcan Engin hakkındaki hanet iddiası çok konuşulmuştu. Ayrılık sonrası bir süre sessizliklerini koruyan çiftten Daner yaptığı açıklamada "Üçüncü şahıslarla alakası yok, konuşarak ayrıldık" demişti. Miray'ın yalnızlığı uzun sürmedi ve yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı. İşte detaylar...
30.06.2023 08:46 - Son Güncelleme: 30.06.2023 08:46
Oğulcan Engin ile ayrılık kararı alan oyuncu, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna şöyle cevap vermişti:
"Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık. Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok."