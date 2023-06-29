Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun’tan yeni paylaşım! Peruksuz fotoğrafını yayınladı! İşte son sağlık durumu...
Küçük Kadınlar, Ömre Bedel, Kız Annesi, Dedemin Dolabı, Bir Yusuf Masalı ve Beyaz Gelincik gibi birçok projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce kanser tedavisi görmeye başladı. Saçlarını kazıttıktan sonra peruk kullanmaya başlayan oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Peruksuz fotoğrafını yayınlayan Tuyun, tedavisi hakkında da bilgi verdi. İşte Ayçin Tuyun'un o paylaşımı ve son sağlık durumu...
29.06.2023 17:04 - Son Güncelleme: 29.06.2023 17:04
Bir süredir kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun, saçlarını kazıttıktan sonra peruk kullanmaya başladı.