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Haberler Magazin Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun’tan yeni paylaşım! Peruksuz fotoğrafını yayınladı! İşte son sağlık durumu...

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun’tan yeni paylaşım! Peruksuz fotoğrafını yayınladı! İşte son sağlık durumu...

Küçük Kadınlar, Ömre Bedel, Kız Annesi, Dedemin Dolabı, Bir Yusuf Masalı ve Beyaz Gelincik gibi birçok projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce kanser tedavisi görmeye başladı. Saçlarını kazıttıktan sonra peruk kullanmaya başlayan oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Peruksuz fotoğrafını yayınlayan Tuyun, tedavisi hakkında da bilgi verdi. İşte Ayçin Tuyun'un o paylaşımı ve son sağlık durumu...

takvim.com.tr
29.06.2023 17:04 - Son Güncelleme: 29.06.2023 17:04
Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun’tan yeni paylaşım! Peruksuz fotoğrafını yayınladı! İşte son sağlık durumu...

Bir süredir kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun, saçlarını kazıttıktan sonra peruk kullanmaya başladı.

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Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun’tan yeni paylaşım! Peruksuz fotoğrafını yayınladı! İşte son sağlık durumu...

Tedavisi devam eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında ilk kez peruksuz bir fotoğrafını paylaştı.

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun’tan yeni paylaşım! Peruksuz fotoğrafını yayınladı! İşte son sağlık durumu...

3 aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından "Kansere inat gülümse" notuyla peruksuz bir fotoğrafını yayınladı.

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun’tan yeni paylaşım! Peruksuz fotoğrafını yayınladı! İşte son sağlık durumu...

Instagram hesabından son durumuyla ilgili zaman zaman paylaşımlar yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kanserle mücadelem devam ediyor. Hep yeniyorum diyorum, inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım"

Kanser tedavisi gören Ayçin Tuyun’tan yeni paylaşım! Peruksuz fotoğrafını yayınladı! İşte son sağlık durumu...

İşte o paylaşım...

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