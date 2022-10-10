Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Türk sinemasının Malkaçoğlu Cüneyt Arkın’ın memleketi...

Yeşilçam'da dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok yapımda başrolde rol alan Cüneyt Arkın, özellikle tarihi yapımlarda üstlendiği rollerle akıllara kazındı.