Hakan Ural müstakbel damadı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aynı karede! Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’la anılan Emir Sarıgül detayı ise...
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya ile Bodrum'da nikah masasına oturdu. Düğüne dair tüm detayları takipçileriyle paylaşan Melisa Ural, bir paylaşımında babası Hakan Ural ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na yer verdi. Ural'ın müstakbel damadıyla verdiği poz çok konuşulurken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü geceye damga vurdu. Söz konusu görüntülerde; Sibel Can ile aşk yaşadığı konuşulan Emir Sarıgül'ün düğüne katıldığı öne sürüldü. Peş peşe gelen görüntülerin bir diğerinde ise Sibel Can'ın kıyafetini değiştirerek sahnede oğluyla coştuğu görüldü. İşte o görüntüler...
10.10.2022 00:22 - Son Güncelleme: 10.10.2022 00:42
Sibel Can'ın 1988 yılında nikah masasına oturduğu ve 1999'da boşandığı eski eşi Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan Engincan Ural'ın kardeşi Melisa Ural, düğüne dair tüm detayları yayınladı.
KİŞİYE ÖZEL TABAK!
Melisa Ural'ın bir paylaşımında yemekli düğünde özel konukların isminin tabaklara yazıldığı görüldü.
GELİN VE DAMADIN İLK GÖRÜNTÜSÜ
Gelin ve damadın ilk fotoğrafını paylaşan isim yine Melisa Ural oldu.