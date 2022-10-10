Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan çocuklarıyla poz! Oğlunun yaş gününü kutladı görenler: "Küçük annesinin büyük babasının kopyası"
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan çocuklarıyla poz! Büyük oğlunun 9. yaş gününü kutlarken kural bozdu görenler, "Küçük annesinin, büyük babasının kopyası" yorumları yaptı. Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, sosyal medyayı çok kullanmayan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, kural bozdu ve Nagehan Kaşıkçı'yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir'le fotoğraf paylaştı, kısa sürede gündem oldu.
10.10.2022 09:14 - Son Güncelleme: 10.10.2022 09:23
"KÜÇÜK ANNESİNİN BÜYÜK BABASININ KOPYASI"
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan çocuklarıyla poz! Oğlunun yaş gününü kutladı görenler, "Küçük annesinin büyük babasının kopyası" yorumları yaptı.
Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, kural bozarak Instagram hesabından çocuklarını paylaştı.
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ
Büyük oğlu Ali Nadir 9 yaşına giren oyuncunun, bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi. İşte başta Necati Şaşmaz'ın çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...