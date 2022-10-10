Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan çocuklarıyla poz! Oğlunun yaş gününü kutladı görenler: "Küçük annesinin büyük babasının kopyası"

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ

Büyük oğlu Ali Nadir 9 yaşına giren oyuncunun, bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi. İşte başta Necati Şaşmaz'ın çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...