Yeşilçam efsanelerinden Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü! Son hali içler acısı! Yeşilçam’ın en ünlü mekanlarındandı...

"DEĞERLENDİRİLSEYDİ BAMBAŞKA OLURDU"

Erol Taş'ın yeğeni ve Cankurtaran Mahallesi Muhtarı Nevin Taş, geçen aylarda verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı: "Ben doğma, büyüme Cankurtaranlıyım, Cankurtaran Mahallesi Muhtarıyım. Benim çocukluğum burada geçti. Burası iki defa el değiştirdi. Burası değerlendirilemedi. Sonra vakıfa geçti. Bildiğim kadarıyla burası otele dönüştürülecek. Burayı adres olarak biliyorlar Erol Taş Kahvesi olarak. Herkes burayı kolaylıkla bulabiliyordu. Burası bir nostaljiydi. Burası değerlendirilseydi bambaşka olurdu"