Yeşilçam efsanelerinden Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü! Son hali içler acısı! Yeşilçam’ın en ünlü mekanlarındandı...
Acı Günler filmiyle Yeşilçam'a "Merhaba" diyen Erol Taş, canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazındı. 600'e yakın filmde oynayan ve adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Taş, hem canlandırdığı karakterler hem de performansıyla yıllarca adından söz ettirdi. 1998'de aramızdan ayrılan merhum sanatçı, yıllar sonra Cankurtaran'daki kahvehanesiyle gündem oldu. Yeşilçam'ın en ünlü mekanlarından olan kahvehane son haliyle dikkat çekti. İşte yıllara yenik düşen kahvehanenin son hali...
1998 yılında hayata gözlerini yuman Erol Taş, yıllar sonra Cankurtaran'daki kahvehanesiyle gündem oldu.
Türk sinemasında 600'e yakın filmde oynayan ve genellikle 'Kötü Adam' rolleriyle bilinen Erol Taş'ın işlettiği Fatih Cankurtaran'da bulunan kahvehane kapandı.
"DEĞERLENDİRİLSEYDİ BAMBAŞKA OLURDU"
Erol Taş'ın yeğeni ve Cankurtaran Mahallesi Muhtarı Nevin Taş, geçen aylarda verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı: "Ben doğma, büyüme Cankurtaranlıyım, Cankurtaran Mahallesi Muhtarıyım. Benim çocukluğum burada geçti. Burası iki defa el değiştirdi. Burası değerlendirilemedi. Sonra vakıfa geçti. Bildiğim kadarıyla burası otele dönüştürülecek. Burayı adres olarak biliyorlar Erol Taş Kahvesi olarak. Herkes burayı kolaylıkla bulabiliyordu. Burası bir nostaljiydi. Burası değerlendirilseydi bambaşka olurdu"
"BU EMANETİN YOK OLUP GİTMESİNE ENGEL OLSAYDI KEŞKE"
Yüksel Altuğ ise bugün yayınlanan köşe yazısında şunları söyledi: "Cankurtaran'da bulunan Yeşilçam'ın efsane kötü adamı Erol Taş'a ait kahvehane; ilgisizlik, bakımsızlık ve vefasızlıktan viraneye dönmüş. İBB Başkanı İmamoğlu, elin Viyana'sında müzayede takip ettiği kadar, bu emanetin yok olup gitmesine engel olsaydı keşke.