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Haberler Magazin 4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010'da boşandığı Reha Muhtar'la...

4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010'da boşandığı Reha Muhtar'la...

Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Kızının kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'un paylaşımları kan dondururken Mina Muhtar babası Reha Muhtar'ı yayınladığı video ile ifşa etmişti. Velayet savaşı veren Deniz Uğur cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan çocuğunu vermediği ve mahkemeyi etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle eski eşi Deniz Uğur'dan şikayetçi oldu. Deniz Uğur hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma açıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.07.2023 09:33 - Son Güncelleme: 13.07.2023 09:33
4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010’da boşandığı Reha Muhtar’la...

2010 yılında boşanan Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın bu evlilikten iki evladı oldu. 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına alan ikili, uzun bir süre önce velayet davasıyla gündeme geldi.

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4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010’da boşandığı Reha Muhtar’la...

Deniz Uğur, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası üzerine eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme, ikilinin kızları Mina'nın velayetini 2 ay süreyle Uğur'a verdi, Poyraz ise Muhtar'da kaldı.

4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010’da boşandığı Reha Muhtar’la...

Bu kararın ardından Muhtar avukatı aracılığı ile savcılığa başvurdu. Boşandığı eşi Uğur'un, velayetin mahkeme kararı ile kendisine verildiği halde çocuğunu kendisine teslim etmediğini belirtti.

4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010’da boşandığı Reha Muhtar’la...

Ayrıca eski eşinin çocukları üzerinde baskı kurarak çocuğu videoya aldığını ve bu şekilde yargılama yapan mahkemeyi etkilemeye çalıştığını kaydetti.

4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010’da boşandığı Reha Muhtar’la...

SEREN'İ DE ETKİLEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; şarkıcı Seren Serengil'in mahkeme sürecinde kendi lehine tanıklık yapacağını ancak Uğur'un avukatının Serengil'le görüşmesi sonucunda tanıklık yapmaktan da vazgeçtiğini söyleyen Muhtar, tüm bu nedenlerle eski eşine dava açılmasını istedi.

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