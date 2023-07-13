4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010’da boşandığı Reha Muhtar’la...

SEREN'İ DE ETKİLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; şarkıcı Seren Serengil'in mahkeme sürecinde kendi lehine tanıklık yapacağını ancak Uğur'un avukatının Serengil'le görüşmesi sonucunda tanıklık yapmaktan da vazgeçtiğini söyleyen Muhtar, tüm bu nedenlerle eski eşine dava açılmasını istedi.