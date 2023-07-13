4 suçtan soruşturma! 2 çocuğunun velayeti için savaş veren Deniz Uğur cephesinde flaş gelişme! 2010'da boşandığı Reha Muhtar'la...
Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Kızının kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'un paylaşımları kan dondururken Mina Muhtar babası Reha Muhtar'ı yayınladığı video ile ifşa etmişti. Velayet savaşı veren Deniz Uğur cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan çocuğunu vermediği ve mahkemeyi etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle eski eşi Deniz Uğur'dan şikayetçi oldu. Deniz Uğur hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma açıldı. İşte detaylar...
13.07.2023 09:33 - Son Güncelleme: 13.07.2023 09:33
2010 yılında boşanan Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın bu evlilikten iki evladı oldu. 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına alan ikili, uzun bir süre önce velayet davasıyla gündeme geldi.
Deniz Uğur, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası üzerine eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme, ikilinin kızları Mina'nın velayetini 2 ay süreyle Uğur'a verdi, Poyraz ise Muhtar'da kaldı.