1 yıl önce boşanmıştı! Zeynep Bastık’tan sarmaş dolaş poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte yeni aşkın ilk karesi...
2021'de evlendiği Tolga Akış'la Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı. Kısa süre önce de İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlayan Bastık, sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu ve sarmaş dolaş pozunu yayınladı. Bakın Zeynep Bastık'ın sevgilisi kim...
13.07.2023 10:30 - Son Güncelleme: 13.07.2023 10:30
Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evlilikleri kısa süren ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.