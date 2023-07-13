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Haberler Magazin 1 yıl önce boşanmıştı! Zeynep Bastık’tan sarmaş dolaş poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte yeni aşkın ilk karesi...

1 yıl önce boşanmıştı! Zeynep Bastık’tan sarmaş dolaş poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte yeni aşkın ilk karesi...

2021'de evlendiği Tolga Akış'la Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı. Kısa süre önce de İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlayan Bastık, sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu ve sarmaş dolaş pozunu yayınladı. Bakın Zeynep Bastık'ın sevgilisi kim...

takvim.com.tr
13.07.2023 10:30 - Son Güncelleme: 13.07.2023 10:30
1 yıl önce boşanmıştı! Zeynep Bastık’tan sarmaş dolaş poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte yeni aşkın ilk karesi...

Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evlilikleri kısa süren ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

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1 yıl önce boşanmıştı! Zeynep Bastık’tan sarmaş dolaş poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte yeni aşkın ilk karesi...

8 Temmuz'da 30'uncu yaşına giren Bastık, evinde roman konseptli doğum günü partisi düzenledi. Kutlamaya sadece yakınlarını davet etti.

1 yıl önce boşanmıştı! Zeynep Bastık’tan sarmaş dolaş poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte yeni aşkın ilk karesi...

Kutlamadan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının, Akış ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtığı da ortaya çıktı.

1 yıl önce boşanmıştı! Zeynep Bastık’tan sarmaş dolaş poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte yeni aşkın ilk karesi...

Kısa süre önce de İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlayan Bastık, sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu ve sarmaş dolaş pozunu yayınladı.

1 yıl önce boşanmıştı! Zeynep Bastık’tan sarmaş dolaş poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte yeni aşkın ilk karesi...

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