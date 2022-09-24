Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra yan yana! İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın gözde çiftinin son hali...
Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra yan yana! Yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasını altın harflerle yazdırdı. "Sevgi emektir" repliğinden Türkan Şoray'ın al yazmasına her detayıyla hafızalara kazınan filmde Cemşit ile Asya karakterlerini canlandıran Türkan Şoray ve Ahmet Mekin ise yıllar sonra bir araya geldi. Yeşilçam efsanelerinin son halleri dikkat çekti. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın gözde çiftinin son hali...
24.09.2022 19:32 - Son Güncelleme: 24.09.2022 19:35
1977 yapımı dram türündeki sinema filmi Selvi Boylum Al Yazmalım, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı.
2014'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen halk oylamasında En İyi 100 Türk Filmi arasında 6. seçilen film, "Sevgi emektir" repliğinden Türkan Şoray'ın al yazmasına her detayıyla hafızalara kazındı.
Filmde Cemşit ile Asya karakterlerini canlandıran Türkan Şoray ve Ahmet Mekin ise yıllar sonra bir araya geldi.
Yeşilçam efsanelerinin son halleri dikkat çekerken Türkan Şoray ile Ahmet Mekin kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.