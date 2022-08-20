Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu meğer usta oyuncunun kardeşiymiş...

Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Fatma Girik, Yeşilçam'ın 'mavi gözlü güzeli' olarak hafızalara kazındı.