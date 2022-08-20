Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu meğer usta oyuncunun kardeşiymiş...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile adını geniş kitlelere duyurdu. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fatma Girik'in; Postacı, Japon İşi, Kanlı Nigar, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi yapımlarda birlikte başrolü üstlendiği Yeşilçam'ın bir diğer önemli ismi Kemal Sunal ise saf, şanslı ancak iyi yürekli karakterlerle milyonların yüzünü güldürdü. Merhum sanatçılar, rol aldıkları yapımlar ve sergiledikleri başarılı performanslarla adlarını Türk sinemasına altın harflerle yazdırdı. İki oyuncu arasındaki bir gerçek ise hayranlarını şoke etti. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Kılıbık'taki rol arkadaşının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kim çıktı...
20.08.2022 01:24 - Son Güncelleme: 20.08.2022 01:24
Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Fatma Girik, Yeşilçam'ın 'mavi gözlü güzeli' olarak hafızalara kazındı.
Fatma Girik'in kardeşinin Yeşilçam filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı. Hatta Kemal Sunal ile Kılıbık filminde birlikte rol aldıkları öğrenildi.