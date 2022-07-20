Yeşilçam ceylan bakışlısı Bahar Erdeniz'in oğlu o ünlü oyuncu çıktı! Meğer her gün karşımızdaymış! Fenerbahçeli Engin Verel'le...
Yeşilçam'ın yıldızların biri, mankenler kraliçesiydi... Bahar Erdeniz daha sonra Fenerbahçe'nin yıldızı ile evlendi ve podyumlardan ve ekranlardan elini eteğini çekti. Tahtı ise oğluna devretti. Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü çiftin bir oğlu oldu. O isim şimdilerde ekranda boy gösteren yakışıklı bir ünlü. Hatta çok uzak değil, atv'de bir ekran klasiği haline gelen Sen Anlat Karadeniz'de bile rol aldı. Bahar Erdeniz'in Sen Anlat Karadeniz'de oynayan oğlunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin çocukları...
20.07.2022 11:59 - Son Güncelleme: 20.07.2022 11:59
Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı. "Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu. O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.
Bahar Erdeniz dönemin en önemli dergilerinden Ses dergisine kapak oldu. Engin Verel ile evlenen Bahar Erdeniz'in bir oğlu oldu. İşte başta Bahar Erdeniz olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları