Yerli Barbara Palvin ile evlenecek! AŞK 101'in fındık Osman'ı Selahattin Paşalı baba oluyor! Eşcinsel olduğu iddia edilmişti!

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman rolü yıldızı parlayan Selahattin Paşalı'nın baba olacağı iddia edildi. 2 yıldır Lara Tümer ile aşk yaşayan Paşalı henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmazken çiftin düğün hazırlığında olduğu da konuşulanlar arasında. Hamileliğin 4. ayında olduğu iddia edilen Tümer sosyal medya hesabından son olarak sevgilisi Selahattin Paşalı ile yeni yıl pozunu paylaşmıştı. İşte genç çift hakkındaki iddiaların detayları ve sosyal medyadaki binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımları...