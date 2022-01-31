Yerli Barbara Palvin ile evlenecek! AŞK 101'in fındık Osman'ı Selahattin Paşalı baba oluyor! Eşcinsel olduğu iddia edilmişti!
Kalp Atışı', Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerinde oynayan Selahattin Paşalı hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Özellikle Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde sık sık fındık yiyen karakter Osman'ı canlandırdıktan sonra ününe ün katan 31 yaşındaki oyuncudan yeni bir projede yer alması beklenirken baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte iddianın detayları...
Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman rolü yıldızı parlayan Selahattin Paşalı'nın baba olacağı iddia edildi. 2 yıldır Lara Tümer ile aşk yaşayan Paşalı henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmazken çiftin düğün hazırlığında olduğu da konuşulanlar arasında. Hamileliğin 4. ayında olduğu iddia edilen Tümer sosyal medya hesabından son olarak sevgilisi Selahattin Paşalı ile yeni yıl pozunu paylaşmıştı. İşte genç çift hakkındaki iddiaların detayları ve sosyal medyadaki binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımları...
Selahattin Paşalı ile Lara Tümer yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyor. Çift sosyal medya hesaplarından da sık sık birlikte oldukları fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmiyor. İkili hakkında ortaya öyle bir iddia atıldı ki...
Selehattin Paşalı'nın baba olacağı iddia edildi. Sevgilisi Lara Tümer'in hamile olduğu iddiasından sonra sorular peş peşe geldi. Peki Selahattin Paşalı ile Lara Tümer evlenecek mi?
SELAHATTİN PAŞALI BABA MI OLUYOR?
Selahattin Paşalı'nın 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer'in 4 aylık hamile olduğu iddia ediliyor. Ayrıca ikilinin evlilik hazırlığında olduğu söyleniyor.