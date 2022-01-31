Bakın nasıl değişmiş! Tokatçı Şevket'in şimdiki halini gören tanıyamıyor! Kemal Sunal ile birlikte oynamıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Türk sinemasının en çok güldüren ve eğlendiren filmleri arasında olan 1983 yapımı 'Tokatçı' filminde Şevket rolünü canlandıran Şevket Altuğ yıllar sonra tam 78 yaşında yeniden ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın da rol aldığı Hababam Sınıfı, Tokatçı gibi değerli pek çok filmde oynayan Altuğ'un şimdiki halini gören tanıyamıyor. Yılların acımadığı oyuncu bakın nasıl değişmiş...