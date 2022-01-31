Bakın nasıl değişmiş! Tokatçı Şevket'in şimdiki halini gören tanıyamıyor! Kemal Sunal ile birlikte oynamıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Şevket Altuğ 1983 yılında çekilen Tokatçı filminde kendi adı ile yer almıştı. Komedi türündeki filmde başrolde usta oyuncu Kemal Sunal Osman karakteri ile bulunmuştu. Ali Şen ve daha nice sevilen oyuncuların kadrosunda olduğu film tekrar tekrar sinemaseverler için televizyonda veriliyor. Tokatçı filminin yanı sıra Hababam Sınıfı'nda da Kimya hocası rolüyle karşımıza çıkan Şevket Altuğ bu filmde de yine kendi adını kullanmış 'Şevket Hoca' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Gelin hep birlikte sevilen oyuncunun son haline bakalım...
31.01.2022 12:31
- Son Güncelleme: 31.01.2022 12:31
Türk sinemasının en çok güldüren ve eğlendiren filmleri arasında olan 1983 yapımı 'Tokatçı' filminde Şevket rolünü canlandıran Şevket Altuğ yıllar sonra tam 78 yaşında yeniden ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın da rol aldığı Hababam Sınıfı, Tokatçı gibi değerli pek çok filmde oynayan Altuğ'un şimdiki halini gören tanıyamıyor. Yılların acımadığı oyuncu bakın nasıl değişmiş...
Tokatçı, Hababam Sınıfı, Dolap Beygiri, Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, Tokatçı, Süper Baba gibi projelerde yer alan Şevket Altuğ, ekranların unutulmaz simalarından biri haline geldi.
Türk sinemasının değerli oyuncularından biri olan Şevket Altuğ 13 Mart 1943 Bandırma, Balıkesir, doğumludur. 78 yaşındaki Altuğ oyunculuk kariyeri boyunca onlarca dizi ve film projesinde rol aldı.