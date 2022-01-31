Hayatını kaybeden Fatma Girik'in annesine bakın! Yeşilçam'ın mavi gözlü oyuncusuydu! Münevver Girik'in son hali! Kızı öldükten sonra...

Koronavirüse bağlı viral zatürre nedeniyle geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Girik'in annesi gündem oldu. 79 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın duayen ismi önceki bir röportajında "Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz? '' demişti. İşte Münevver Girik'in son hali! Kızı öldükten sonra ne yaptığı merak ediliyordu...