"Yerimde duramıyorum" Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlere kavuşmasına sayılı günler kaldı! Meğer bebeklerin isimleri...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İdo Tatlıses heyecanını anlattı ve çok merak edilen o soruya yanıt verdi. Bebeklerin isimleri ne olacak?