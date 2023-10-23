Hayat Bilgisi’nin Pikaçu Kerem ve Var mısın Arif’i yıllar sonra bir arada! Ümit Erdim paylaştı! Kerem Kupacı’nın son hali dikkat çekti

Bir döneme damga vuran ve kadrosunda Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi'nde Pikaçu Kerem ve Var mısın Arif'i canlandıran Ümit Erdim'le Kerem Kupacı, yıllar sonra bir araya geldi. Erdim, o anlara ait bir kareyi sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etti. Söz konusu paylaşımda Kupacı'nın son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...
Aile, gençlik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Hayat Bilgisi, yayınlandığı döneme damga vurdu.
Kadrosunda Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi'nde Pikaçu Kerem ve Var mısın Arif'i canlandıran Ümit Erdim'le Kerem Kupacı, yıllar sonra bir araya geldi.
Ünlü oyunculardan Ümit Erdim, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.