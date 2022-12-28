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Haberler Magazin Yere bakan yürek yakan Metin! İlk önlüğü giyen Masterchef Metin'in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında Metin Yavuz...

Yere bakan yürek yakan Metin! İlk önlüğü giyen Masterchef Metin'in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında Metin Yavuz...

Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz olmuştu. Masterchef'te ilklerin adamı olan Metin Yavuz, son dördün ilk önlüğünü alan isim de oldu. Hali hazırda da oldukça başarılı bir yarışma grafiği çizen Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Parmağındaki yüzük izleyicilerin dikkatlerinden kaçmayan Metin Yavuz'un sevgilisi görenleri hayran bıraktı. Hatta çifte kumrular bir süre önce evlilik yolunda da ilk adımı atmış.

28.12.2022 10:22 - Son Güncelleme: 28.12.2022 10:23
Yere bakan yürek yakan Metin! İlk önlüğü giyen Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında Metin Yavuz...

MasterChef'te ceket savaşları başladı. Yarışmacılar artık takım oyunları ve eleme için değil, şef ceketinin sahibi olmak için ter döküyor.

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Yere bakan yürek yakan Metin! İlk önlüğü giyen Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında Metin Yavuz...

Dün akşam ise ilk ceket mücadelesi verildi.

Yere bakan yürek yakan Metin! İlk önlüğü giyen Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında Metin Yavuz...

Bireyselliğin ön planda olduğu MasterChef'te Görkem, Metin, Kıvanç, Ayaz ve Burak Kaya önlük almak için ter döküyor.

Yere bakan yürek yakan Metin! İlk önlüğü giyen Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında Metin Yavuz...

İki aşamalı bir yarışın içine giren yarışmacılar ilk turda MasterChef'e kabul edildikleri tabakları yeniden yaptı. Bu değerlendirmede; Burak 16, Kıvanç 21, Ayaz 19, Görkem 17 ve Metin 20 puan aldı.

Yere bakan yürek yakan Metin! İlk önlüğü giyen Masterchef Metin’in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında Metin Yavuz...

İkinci turda ise yarışmacılardan bir şef tabağı yapmaları istendi. Yapacakları şef tabağını ise konuk şef Ahmet Dede hazırladı. Yarışmacılardan kuzu ve firik istendi.

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