Yere bakan yürek yakan Metin! İlk önlüğü giyen Masterchef Metin'in sevgilisi adeta bir içim su! 24 yaşında Metin Yavuz...
Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz olmuştu. Masterchef'te ilklerin adamı olan Metin Yavuz, son dördün ilk önlüğünü alan isim de oldu. Hali hazırda da oldukça başarılı bir yarışma grafiği çizen Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Parmağındaki yüzük izleyicilerin dikkatlerinden kaçmayan Metin Yavuz'un sevgilisi görenleri hayran bıraktı. Hatta çifte kumrular bir süre önce evlilik yolunda da ilk adımı atmış.
28.12.2022 10:22 - Son Güncelleme: 28.12.2022 10:23
MasterChef'te ceket savaşları başladı. Yarışmacılar artık takım oyunları ve eleme için değil, şef ceketinin sahibi olmak için ter döküyor.
Bireyselliğin ön planda olduğu MasterChef'te Görkem, Metin, Kıvanç, Ayaz ve Burak Kaya önlük almak için ter döküyor.
İki aşamalı bir yarışın içine giren yarışmacılar ilk turda MasterChef'e kabul edildikleri tabakları yeniden yaptı. Bu değerlendirmede; Burak 16, Kıvanç 21, Ayaz 19, Görkem 17 ve Metin 20 puan aldı.