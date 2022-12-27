21 yıl mücadele ettiği kanser sebebiyle ölen Kayahan’ın o fotoğrafını hiç görmediniz! Doktorlar ’6 ay yaşarsın’ demişlerdi! Meğer 2 çocuğu ve eşiyle...

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Usta sanatçı, en son 14 Şubat'ta Nilüfer ile birlikte konser vermişti. Konserde "Benden size hakkım helal, siz de hakkınızı helal edin. Yakında daha rahat kalkacağım günler olacak. Hayal edin, hayal ettiğiniz sürece yaşarsınız" sözleri hem eşini hem de meydanı dolduran sevenlerini ağlatmıştı.