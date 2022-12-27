21 yıl mücadele ettiği kanser sebebiyle ölen Kayahan'ın o fotoğrafını hiç görmediniz! Doktorlar '6 ay yaşarsın' demişlerdi! Meğer 2 çocuğu ve eşiyle...
29 Mart 1949 tarihinde İzmir'de doğan Kayahan 3 Nisan 2015 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Uzun yıllardır kanser ile mücadele eden usta sanatçı 66 yaşına vefat etti. Ünlü şarkıcı Nilüfer, yakın dostu Kayahan'ın ölüm haberini alınca Manisa'daki konserini iptal ettiğini şu sözlerle duyurmuştu; "Beni affet Manisa yapamadım. Canım çok yanıyor. Yakında beraber olmak dileğiyle Allah'a emanet olun..." İşte 2 çocuk babası Kayahan'ın kimi sevenlerinin hiç görmediği kızları ve eşiyle olan fotoğrafları...
1990 yılında ilk kez kanser teşhisi konan ünlü şarkıcı Kayahan'ın 11 yıl sonra hastalığı tekrar etti. 4 ameliyat ve radyoterapi tedavisi sonucu sağlığına kavuştu ancak üçüncü kez aynı tatsız haberi aldı. Bu kez hastalığı yenemeyen şarkıcı 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.
''Bizimkisi bir aşk hikayesi'' şarkısıyla hafızalara kazınan usta şarkıcı Kayahan, 1990 bacağında çıkan yağ bezesine baktırmak için gittiği hastanede kansere yakalandığı fark etti.
6 ay ömür biçilen ama pes etmeyen şarkıcı, hastalık 11 yıl sonra aynı yerden nüksettiğinde de yılmamıştı. Geçirdiği dört ameliyat ve radyoterapi tedavisi sonucu sağlığına kavuşan Kayahan, üçüncü kez aynı tatsız haberi aldı ve kemoterapiye başladı.
Kanserle 21 yıl mücadele eden Kayahan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Usta sanatçı, en son 14 Şubat'ta Nilüfer ile birlikte konser vermişti. Konserde "Benden size hakkım helal, siz de hakkınızı helal edin. Yakında daha rahat kalkacağım günler olacak. Hayal edin, hayal ettiğiniz sürece yaşarsınız" sözleri hem eşini hem de meydanı dolduran sevenlerini ağlatmıştı.