Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! "G*tüm hiç böyle ellenmemişti" demişti işte o anlar...
Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! "G*tüm hiç böyle ellenmemişti" demişti... Yurt dışı konserlerine de devam eden Sefo, geçtiğimiz günlerde Almanya'daki sevenleriyle buluştu. Bir kadın tarafından tacize uğradığını söyleyen 24 yaşındaki Sefo o anları takipçileriyle paylaştı, yaşadığı şaşkınlık ise adeta yüzünden okunuyordu...
27.12.2022 09:54 - Son Güncelleme: 27.12.2022 10:09
Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! "G*tüm hiç böyle ellenmemişti" demişti işte o anlar...