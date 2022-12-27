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Haberler Magazin Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! "G*tüm hiç böyle ellenmemişti" demişti işte o anlar...

Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! "G*tüm hiç böyle ellenmemişti" demişti işte o anlar...

Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! "G*tüm hiç böyle ellenmemişti" demişti... Yurt dışı konserlerine de devam eden Sefo, geçtiğimiz günlerde Almanya'daki sevenleriyle buluştu. Bir kadın tarafından tacize uğradığını söyleyen 24 yaşındaki Sefo o anları takipçileriyle paylaştı, yaşadığı şaşkınlık ise adeta yüzünden okunuyordu...

27.12.2022 09:54 - Son Güncelleme: 27.12.2022 10:09
Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! G*tüm hiç böyle ellenmemişti demişti işte o anlar...

Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! "G*tüm hiç böyle ellenmemişti" demişti işte o anlar...

SEFO'YA SAHNEDE TACİZ SANİYE SANİYE KAMERADA | TIKLA İZLE

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Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! G*tüm hiç böyle ellenmemişti demişti işte o anlar...

Rapçi Sefo, yurt dışı konserlerine bir yenisini daha ekledi.

SEFO'YA SAHNEDE TACİZ ŞOKU! | VİDEO

Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! G*tüm hiç böyle ellenmemişti demişti işte o anlar...

Almanya'nın Nürnberg kentine giden 24 yaşındaki rapçi, konser esnasında yaşadığı bir olayı anlattı.

Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! G*tüm hiç böyle ellenmemişti demişti işte o anlar...

Sefo, yaşadığı ilginç anlar nedeniyle hakkını helal etmediğini söylediği olay için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Rapçi Sefo tacize uğradığı anların videosunu paylaştı! G*tüm hiç böyle ellenmemişti demişti işte o anlar...

Rapçi, konserin bitişi esnasında kadın bir hayranının kalçasını ellediğini söyledi.

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