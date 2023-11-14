Yeniay'dan etkilenen burçlar: Akrep burcu Yeniay'ından Kova, Oğlak, Yengeç burcu nasıl etkilenecek? Tutku, zenginlik...

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13 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeniay gerçekleşecek. Bu noktada ''Akrep burcu Yeniayı etkileri neler?'' sorusu gündem oldu. Akrep burcunda etkili olacak Yeniay enerjisinin çok yüksek olacağı açıklandı. Akrep burcunda gerçekleşecek Yeniay, genel olarak Akrep burcu üzerinde daha belirgin etkiler yaratabilir. Ancak, diğer burçlar da bu enerjiden farklı şekillerde etkilenebilir. Peki 13 Kasım 2023 Akrep burcu Yeniay'ından Kova, Oğlak, Yengeç burcu nasıl etkilenecek?