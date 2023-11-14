Tüm Türkiye onu Ahu Tuğba'nın çılgın aşığı olarak tanıdı! Meriç Erkan son haliyle artık bambaşka biri! Adını dahi her şeyi değiştirdi

Çılgın tavırları, televizyon programlarında yaptıklarıyla Türkiye'nin hafızasında yer edinen Meriç Erkan, bir süre daha ekranlarda yer aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan Meriç Erkan son haliyle herkesi şaşkına çeviriyor. Maneviyata yönelen, adını değiştiren Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte haberin detayları ve Meriç Erkan'ın son hali.
Katıldığı sabah programlarında yaptığı ilginç danslar ve bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla ünlenen Meriç Erkan her şeyden elini eteğini çekerek maneviyata yönelmişti.
Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı Meriç Erkan bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı.
Maneviyata yönelen ünlü isim, "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" dedi.