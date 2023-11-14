3 çocuk annesi Bergüzar Korel dekoltede sınır tanımadı! Halit Ergenç’in eşi son haliyle olay! Meme küçültme ameliyatı olup 20 kilo vermişti...

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Meme küçültme ameliyatı olduğunu da söyleyen Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin dekolteli elbisesi ile kamera karşısına geçen Korel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in son hali...