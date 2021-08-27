Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen mavi bikinisiyle tüm bakışları üzerine topladı! Düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı yuva yıkan Derin karakteriyle kariyerinin en üst seviyesine ulaşan Melis Sezen, yeni sezon öncesi son tatilinin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde siyah mayosuyla paylaşım yapan Melis Sezen bu kez de mavi bikinisiyle görüntülendi. Çeşme Before Sunset'te görüntülenen oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
27.08.2021 08:58
- Son Güncelleme: 27.08.2021 08:58
Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmişti geçtiğimiz günlerde.
Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yapıyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaşmıştı.
BU POZLAR OLAY YARATMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, yeni sezon çekimleri öncesinde yeniden tatile çıkmış ve siyah mayolu pozları paylaşmıştı.
Siyah mayosuyla çekilen tatil karelerini Instagram'dan paylaşan Melis Sezen 'beşi bir yerde' notunu düşmüştü.