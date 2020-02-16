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Yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gündem olan Gökhan Töre meğer... Gökhan Töre aslen nereli?

1992 senesinde işçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Gökhan Töre, doğumunun ardından ailesi tarafından bir yetimhaneye verildi. Birkaç yıl sonra dedesi onu yetimhaneden alarak büyüttü. Dedesinin yönlendirmesiyle futbola başladığını ve onun vasiyeti nedeniyle Almanya yerine Türkiye Milli takımını seçtiğini belirten Gökhan Töre'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'dan sonra Ramo dizisinde Sibel karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç'in eski eşi olan Yeni Malatyaspor oyuncusu Gökhan Tçöre, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile magazin gündeminde yerini almıştı. Peki Gökhan Töre nereli? Sevgilisi kim? Aslen nereli? İşte merak edilen soruların cevabı...

16.02.2020 20:13 - Son Güncelleme: 16.02.2020 20:15
Yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gündem olan Gökhan Töre meğer... Gökhan Töre aslen nereli?

Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in eski eşi olan aynı zamanda Yeni Malatyaspor'da oynayan futbolcu Gökhan Töre, yeni sevgilisi ile magazin gündeminden düşmezken bu kez de memleketi merak konusu oldu.

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Yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gündem olan Gökhan Töre meğer... Gökhan Töre aslen nereli?

YENİ AŞKI MİMAR

Ünlü futbolcu, yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında kalp ikonuyla paylaştı. Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun ve bir firmada mimarlık yapıyor.

Yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gündem olan Gökhan Töre meğer... Gökhan Töre aslen nereli?

GÖKHAN TÖRE

Peki Gökhan Töre nereli? Gökhan Töre, Almanya'ya göç eden aslen Samsunlu bir ailenin çocuğu olarak Köln'de dünyaya geldi.

Yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gündem olan Gökhan Töre meğer... Gökhan Töre aslen nereli?

ONUR TUNA

Çanakkale

Yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gündem olan Gökhan Töre meğer... Gökhan Töre aslen nereli?

HÜLYA AVŞAR

Memleketi Balıkesir olan Hülya Avşar, Instagram hesabından yayınladığı bu fotoğrafla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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