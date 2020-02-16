Yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gündem olan Gökhan Töre meğer... Gökhan Töre aslen nereli?
1992 senesinde işçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Gökhan Töre, doğumunun ardından ailesi tarafından bir yetimhaneye verildi. Birkaç yıl sonra dedesi onu yetimhaneden alarak büyüttü. Dedesinin yönlendirmesiyle futbola başladığını ve onun vasiyeti nedeniyle Almanya yerine Türkiye Milli takımını seçtiğini belirten Gökhan Töre'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'dan sonra Ramo dizisinde Sibel karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç'in eski eşi olan Yeni Malatyaspor oyuncusu Gökhan Tçöre, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile magazin gündeminde yerini almıştı. Peki Gökhan Töre nereli? Sevgilisi kim? Aslen nereli? İşte merak edilen soruların cevabı...
16.02.2020 20:13
- Son Güncelleme: 16.02.2020 20:15
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