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Yeni dövmeleriyle dikkat çeken Cardi B sosyal medyada kızıyla ilgi odağı oldu!

Dünyaca ünlü Rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Ünlü Rapçi, sosyal medya hesabında yeni dövmelerini paylaşarak milyonlarca takipçisinin beğenisini topladı. Offset ile evli ve bir çocuğu bulunan son dönemin popüler yıldızlarından Cardi B, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

26.05.2020 13:22 - Son Güncelleme: 26.05.2020 15:16
Cardi B vücudundaki dövmeleri sergiledi! Ünlü rapçinin paylaşımına beğeni yağmuru

Dövme tutkusuyla bilinen Cardi B, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devm ediyor. Paylaşımlarında dövmeleri ile dikkat çeken Cardi B'nin 2 yaşındaki kızı Kulture Kiari Cephus, sevimliliği ile sosyal medya gündeminde.

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Cardi B vücudundaki dövmeleri sergiledi! Ünlü rapçinin paylaşımına beğeni yağmuru

2017 yılında Offset ile evlenen Cardi B, Instagram paylaşımlarıyla yine gündemde! Son olarak ünlü yıldız, yeni dövmesiyle verdiği pozu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Cardi B vücudundaki dövmeleri sergiledi! Ünlü rapçinin paylaşımına beğeni yağmuru

Takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Cardi B'nin özel hayatı mercek altına alındı.

Yeni dövmeleriyle dikkat çeken Cardi B sosyal medyada kızıyla ilgi odağı oldu!

Offset ile evli olan Cardi B'nin kızı Kulture Kiari Cephus, fotoğrafları ile annesini geride bıraktı.

Yeni dövmeleriyle dikkat çeken Cardi B sosyal medyada kızıyla ilgi odağı oldu!

Ünlü rapçinin kızı Kulture, sevimliliği ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Cardi B vücudundaki dövmeleri sergiledi! Ünlü rapçinin paylaşımına beğeni yağmuru
Cardi B vücudundaki dövmeleri sergiledi! Ünlü rapçinin paylaşımına beğeni yağmuru
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