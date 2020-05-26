Yeni dövmeleriyle dikkat çeken Cardi B sosyal medyada kızıyla ilgi odağı oldu!
Dünyaca ünlü Rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Ünlü Rapçi, sosyal medya hesabında yeni dövmelerini paylaşarak milyonlarca takipçisinin beğenisini topladı. Offset ile evli ve bir çocuğu bulunan son dönemin popüler yıldızlarından Cardi B, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
26.05.2020 13:22
- Son Güncelleme: 26.05.2020 15:16
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