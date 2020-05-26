Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural deniz sezonunu açtı! 'Çok zarifsin Melisa'
Siben Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 25 yaşındaki Melisa, Seferihisar'dan paylaştı, takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Deniz sezonunu açan Sibel Can'ın kızı, doğal güzelliği ve zarif duruşu ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İşte 1988-1999 yılları arasında evli kalan ve Melisa ile Engincan adında müşterek iki evlada sahip olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa'nın doğal güzelliği...
26.05.2020 12:41
- Son Güncelleme: 26.05.2020 13:11
Sibel Can'ın küçük kızı Melisa, doğal güzelliği ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Seferihisar'a giden Melisa Ural, deniz sezonunu açtı. Makyajsız haliyle fotoğraf paylaşan Melisa'ya beğeni ve yorum yağdı. İşte zarif duruşu ile dikkat çeken Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ve ünlülerin makyajsız halleri...
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