Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural deniz sezonunu açtı! 'Çok zarifsin Melisa'

Sibel Can'ın küçük kızı Melisa, doğal güzelliği ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Seferihisar'a giden Melisa Ural, deniz sezonunu açtı. Makyajsız haliyle fotoğraf paylaşan Melisa'ya beğeni ve yorum yağdı. İşte zarif duruşu ile dikkat çeken Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ve ünlülerin makyajsız halleri...