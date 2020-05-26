Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!
Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin... Yeni nesil süper modeller şimdilerde hem sosyal medyayı hem magazin gündemini sallıyor. Aşklarıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kendall Jenner ile Bella Hadid, hayatlarımıza Şeyma Subaşı'nın idolü olarak giren, Justin Bieber'la olan evliliği olay yaratan Hailey Baldwin. Bu 3'lünün çok yakın arkadaş olmaları dışında bir ortak noktaları var, yaptırdıkları estetik operasyonları her daim inkar etmeli. Tabi sadece onlar değil. Bu liste sizi hayli şaşırtacak.
26.05.2020 14:47
- Son Güncelleme: 26.05.2020 14:47
Ancak gelin görün ki Bella Hadid verdiği bir röportajda şhayatı boyunca hiç estetik yaptırmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı."
Ancak Bella Hadid'in eski fotoğrafları bunun aksini gösteriyor gibi.
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