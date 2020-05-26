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Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!

Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin... Yeni nesil süper modeller şimdilerde hem sosyal medyayı hem magazin gündemini sallıyor. Aşklarıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kendall Jenner ile Bella Hadid, hayatlarımıza Şeyma Subaşı'nın idolü olarak giren, Justin Bieber'la olan evliliği olay yaratan Hailey Baldwin. Bu 3'lünün çok yakın arkadaş olmaları dışında bir ortak noktaları var, yaptırdıkları estetik operasyonları her daim inkar etmeli. Tabi sadece onlar değil. Bu liste sizi hayli şaşırtacak.

26.05.2020 14:47 - Son Güncelleme: 26.05.2020 14:47
Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!

Bella Hadid, yeni neslin en ünlü modellerinden biri. Filistin asıllı 23 yaşındaki genç model Instagram paylaşımlarından tutun da, aşklarına hatta giydiği en ufak parçaya kadar gündem yaratmayı başarıyor.

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Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!

Bella Hadid hakkında en çok konuşulan konulardan biri de yıllar içerisindeki geçirdiği güzellik evrimi.

Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!

Profesyonel spor kariyerinde ilerlerken hastalığı sebebiyle modelliğe ani bir geçiş yapan genç ismin geçmişinde estetik operasyonlar olduğu bir sır değil. Bu operasyonlar modellik süreciyle paralel ilerledi.

Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!

Ancak gelin görün ki Bella Hadid verdiği bir röportajda şhayatı boyunca hiç estetik yaptırmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı."

Ancak Bella Hadid'in eski fotoğrafları bunun aksini gösteriyor gibi.

Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!

Herkes yıllardır Kylie Jenner'ın dönüşümünü konuşurken, asıl değişimi Bella Hadid'in yaşadığı ortaya çıktı.

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