Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!

Ancak gelin görün ki Bella Hadid verdiği bir röportajda şhayatı boyunca hiç estetik yaptırmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı."

Ancak Bella Hadid'in eski fotoğrafları bunun aksini gösteriyor gibi.