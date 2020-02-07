"Belki çok özledim'' Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bikinili Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bikinili Instagram pozları oldukça beğenildi. Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarının altına "Belki çok özledim. İyi pazarlar" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 400 bine yakın beğeni alırken 5 bine yakın da yorum aldı. Ebru Şahin 18 Mayıs 1994, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Birçok dizide yer alan güzel oyuncu 2017-2018 Savaşçı dizisinde yardımcı karakter Didem rollünü canlandırdı. Aynı dönemde İstanbullu Gelin dizinde yardımcı karakter Burcu Selimer'i canlandıran Ebru şahin 2018'de yasak Elma dizisinde Hira yardımcı karakterini,2019'da ise Hercai dizisinde başrol olarak Reyyan Şadoğlu karakterini canlandırdı.
Hercai'de oynayan Ebru Şahin, aylar önce çıktığı Phuket tatilinde çektirdiği bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Son zamanların gözde oyuncularından olan Hercai'deki performansıyla adından söz ettiren Ebru Şahin, kış aylarında sosyal medya takipçilerinin içini ısıttı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki Ebru Şahin,geçtiğimiz aylarda çıktığı Phuket tatilinden pozlarını paylaştı.
Ebru Şahin, "Belki cok özledim. İyi pazarlar" notuyla kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin geçtiğimiz yaz ayında sezon finali yapmasının ardından 'Şuursuz Aşk' filmi için kamera karşısına geçmişti. Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra güzel oyuncu soluğu Phuket'te aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki son gönderisiyle kafaları karıştırdı. Bunun nedeni ise Phuket tatilinde dünyaca ünlü isimle ortaya çıkan fotoğraflarından sonra ikilinin arasında aşk dedikodularının olması. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in Instagram paylaşımını sevgilisi mi çekti? İşte Ebru'nun çok konuşulan pozları...