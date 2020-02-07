"Belki çok özledim'' Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bikinili Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Ebru Şahin, "Belki cok özledim. İyi pazarlar" notuyla kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin geçtiğimiz yaz ayında sezon finali yapmasının ardından 'Şuursuz Aşk' filmi için kamera karşısına geçmişti. Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra güzel oyuncu soluğu Phuket'te aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki son gönderisiyle kafaları karıştırdı. Bunun nedeni ise Phuket tatilinde dünyaca ünlü isimle ortaya çıkan fotoğraflarından sonra ikilinin arasında aşk dedikodularının olması. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in Instagram paylaşımını sevgilisi mi çekti? İşte Ebru'nun çok konuşulan pozları...