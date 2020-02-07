Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görenler şoke oldu! Meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş...

Hercai Atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 7 Şubat Cuma günü Atv ekranlarında Hercai 31. bölüm yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller.