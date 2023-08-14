Yengelerin sosyal medya savaşı! Futbolcu eşleri paylaşımlarıyla olay yaratıyor! Mauro Icardi, Edin Dzeko, Mertens, Torreira...

Süper Lig'de form giyen yıldızların eşleri de, en az kendileri kadar dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve genellik 'yenge' diye hitap edilen futbolcu eşleri bir yandan da popülerlik savaşı veriyor. Sosyal medya attıkları her adımla konuşulan futbolcular ve eşleri yakından takip ediliyor. İşte Süper Lig'de forma giyen futbolcuların ünlü eşlerinin takipçi sayıları...