Yengelerin sosyal medya savaşı! Futbolcu eşleri paylaşımlarıyla olay yaratıyor! Mauro Icardi, Edin Dzeko, Mertens, Torreira...

Süper Lig'de form giyen yıldızların eşleri de, en az kendileri kadar dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve genellik 'yenge' diye hitap edilen futbolcu eşleri bir yandan da popülerlik savaşı veriyor. Sosyal medya attıkları her adımla konuşulan futbolcular ve eşleri yakından takip ediliyor. İşte Süper Lig'de forma giyen futbolcuların ünlü eşlerinin takipçi sayıları...
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların, kendileri olduğu kadar eşleri dikkat çekiyor. Peki çoğu da sosyal medyada attıkları her adımla dikkat çeken futbolcu eşleri milyonları aşkın takipçileriyle yakın markajda.
Türkiye'de ise futbolcu eşlerinin en çok konuşulduğu zaman transfer dönemi oluyor. Milyonlarca taraftar futbolcuların eşlerine, "Yenge" diye hitap ediyor. İşte Milliyet'in haberine göre; futbolcuların ünlü eşlerinin takipçi sayıları...
WANDA NARA
En popüler futbolcu eşleri arasında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara yer alıyor.