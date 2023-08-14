2. derece siroz olan Ufuk Özkan cephesinde son dakika gelişmesi! Oyuncu Erdal Özyağcılar son halini paylaşıp duyurdu! Yorum yağdı

Diyetle 17'ye yakın kilo veren ve bağışıklık sistemi çöken Ufuk Özkan'a siroz teşhisi konulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Ufuk Özkan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncuyla ilgili güzel haberi ise meslektaşı Erdal Özyağcılar sosyal medya hesabında duyurdu. Özkan'ın son halini de yayınlayan Özyağcılar'ın paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı. İşte detaylar...