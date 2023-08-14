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2. derece siroz olan Ufuk Özkan cephesinde son dakika gelişmesi! Oyuncu Erdal Özyağcılar son halini paylaşıp duyurdu! Yorum yağdı

Diyetle 17'ye yakın kilo veren ve bağışıklık sistemi çöken Ufuk Özkan'a siroz teşhisi konulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Ufuk Özkan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncuyla ilgili güzel haberi ise meslektaşı Erdal Özyağcılar sosyal medya hesabında duyurdu. Özkan'ın son halini de yayınlayan Özyağcılar'ın paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 10:03 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 10:33
2. derece siroz olan Ufuk Özkan cephesinde son dakika gelişmesi! Oyuncu Erdal Özyağcılar son halini paylaşıp duyurdu! Yorum yağdı 1

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi ve 17'ye yakın kilo verdi. Uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

2. derece siroz olan Ufuk Özkan cephesinde son dakika gelişmesi! Oyuncu Erdal Özyağcılar son halini paylaşıp duyurdu! Yorum yağdı 2

Organ nakli olması gerektiği öğrenilen oyuncu, hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi iyi giden Özkan, bir süre sonra organ nakline gerek kalmadığını açıkladı.

Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan'ın son halini paylaştı | VİDEO

2. derece siroz olan Ufuk Özkan cephesinde son dakika gelişmesi! Oyuncu Erdal Özyağcılar son halini paylaşıp duyurdu! Yorum yağdı 3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavisi tamamlanan Özkan, geçen günlerde ise taburcu oldu.

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