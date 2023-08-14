57 yaşındaki Merve İldeniz’in son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! “Merve mi gerçekten?” 90’larda podyumun tozunu attırıyordu...

Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle akıllara yer edinen, 90'lı yılların sevilen mankeni Merve İldeniz, yıllar sonra gündem oldu. Son hali merak edilip araştırılan ünlü isim görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 57 yaşında olan İldeniz, sosyal medyaya damga vururken "Merve mi gerçekten?", "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte 90'larda podyumun tozunu attıran Merve İldeniz'in son hali...
90'lı yıllara damga vuran Merve İldeniz, Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazındı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü isim, yıllar sonra gündem oldu.
Mesleği 20 yıl önce bırakan ve Bodrum'da sakin bir hayat süren İldeniz'in hayatı merak edildi. Ünlü ismin hakkında merak edilenleri anlattığı bir röportajı ise tekrar gündeme geldi.
Kızı Avrupa'da modellik yapan İldeniz, Eda Solmaz'a verdiği röportajda modelliğe başlangıcını şöyle anlatıyor:
"İstanbul'da Osmanbey'de büyüdüm. Babam mimar, annem de ev hanımıydı. 12 yaşlarındayken annemin bir butiği oldu. Annemle dükkan için ürün seçerken firmaların salonlarında oturur mankenlerin elindeki numaralara göre kararımızı verirdik. Meslek görüntü olarak çok erken hayatıma girmişti. Ama kendime güvenim yoktu. Yavaş yavaş boyum uzadı, tipim oturmaya başladı... 18 yaşındaydım, 85-86 yıllarında Rumeli Caddesi'nde alışveriş yaparken modellik için teklif geliyordu. Bir gün buz pateninde reklam filmi çekildiği için beni içeri almamışlardı. Sonra 'Figürasyon lazım, mankenlerimiz kayamıyor' diyerek bizi içeri aldılar. Sonra evdeki aylığımın 10 katı gibi para kazandım. Böyle böyle hayatıma mankenlik girdi.