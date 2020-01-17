Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Süt Kardeşler'deki detay herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncu bakın kimin eşi çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Süt Kardeşler'deki detay herkesi şaşırttı. Unutulmaz Yeşilçam güldürü klasikleri deyince akla gelen ilk örneklerden biridir Süt Kardeşler. Belki yüzlerce kez TV'de rast gelmiş ve yine de hiç bıkmadan, usanmadan, kahkahalarla izlemişizdir. Şaban'a, Ramazan'a, Hüsamettin'e gözümüzden yaş gelene dek gülmüş; Gulyabani denen canavardan tırsmışızdır muhakkak. Bu bağlamda Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası bakın kim çıktı. İşte Jale Altuğ'un eşi ve birçok ünlünün akrabaları...
Unutulmaz Yeşilçam güldürü klasikleri deyince akla gelen ilk örneklerden biridir Süt Kardeşler. Belki yüzlerce kez TV'de rast gelmiş ve yine de hiç bıkmadan, usanmadan, kahkahalarla izlemişizdir. Şaban'a, Ramazan'a, Hüsamettin'e gözümüzden yaş gelene dek gülmüş; Gulyabani denen canavardan tırsmışızdır muhakkak. Bu yüzdendir ki, dönüp dolaşıp sıkılmadan izlenen filmlerin izleyiciyle arasında kurduğu bir samimiyet bağı olduğunu düşünür dururum hep. Belki filmde geçen birçok şey çok saçmadır ya da filmin, üzerine saatlerce konuşulacak bir sanatsal değeri yoktur; ama kurduğu bu güçlü samimiyet bağı onu en değerlilerden biri yapmaya yeter de artar bile.
İşte bu minvalde bir filmdir Süt Kardeşler. Hayatın kaosunda birkaç saatliğine de olsa Dünya ile aramıza bir set çekip tüm yorgunluklarımızı, kırıklıklarımızı unutturur. İnsan kalmış yanlarımızla gülebilmemizi mümkün kılarken ısıtır ruhlarımızı. Her şeyin IMDB'de yüksek skor almak ya da değeri altınla ölçülen ödüller kazanmaktan ibaret olmadığının en güçlü kanıtlarından biridir. Şimdilerde çoğu çok uzaklarda olan güzel insanları yeniden görüp, onlara sarılabilmek ise cabası…