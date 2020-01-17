Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel'deki Solmaz Çiros'un son hali ağızları açık bıraktı!
Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu 'Evleneceksen Gel' isimli izdivaç programındaki kalça dansları ile gündem olan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son halini görenler şoke oldu....Aldığı kilolarla herkesi şaşkına çeviren Solmaz Çiros'un eski zayıf halinden şimdi eser yok... İşte Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın birlikte sunduğu 'Evleneceksen Gel' isimli izdivaç programının fenomen gelini Solmaz Çiros'un kilo aldıktan sonraki inanılmaz değişimi...
17.01.2020 19:39
- Son Güncelleme: 17.01.2020 19:57
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