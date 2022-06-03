Hande Erçel cesaretini konuşturdu 'ne güzel bir sabah' notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi: "Bu halinle de fenaymışsın"
Hande Erçel cesaretini konuşturdu 'ne güzel bir sabah' notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi. Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram en doğal hali ile sevenlerinin karşısına çıktı. Hande Erçel'in cesaretini gören takipçileri ise, "Bu halinle de fenaymışsın" , "Gerçekten güzelmiş" yorumları yaptı.
03.06.2022 16:58 - Son Güncelleme: 03.06.2022 17:07
"BU HALİNLE DE FENAYMIŞSIN"
Hande Erçel cesaretini konuşturdu 'ne güzel bir sabah' notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi.
Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel, makyajsız halini Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun, "Ne güzel bir sabah..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.