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Haberler Magazin Hande Erçel cesaretini konuşturdu 'ne güzel bir sabah' notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi: "Bu halinle de fenaymışsın"

Hande Erçel cesaretini konuşturdu 'ne güzel bir sabah' notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi: "Bu halinle de fenaymışsın"

Hande Erçel cesaretini konuşturdu 'ne güzel bir sabah' notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi. Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram en doğal hali ile sevenlerinin karşısına çıktı. Hande Erçel'in cesaretini gören takipçileri ise, "Bu halinle de fenaymışsın" , "Gerçekten güzelmiş" yorumları yaptı.

03.06.2022 16:58 - Son Güncelleme: 03.06.2022 17:07
Hande Erçel cesaretini konuşturdu ’ne güzel bir sabah’ notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi: Bu halinle de fenaymışsın

"BU HALİNLE DE FENAYMIŞSIN"

Hande Erçel cesaretini konuşturdu 'ne güzel bir sabah' notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel cesaretini konuşturdu ’ne güzel bir sabah’ notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi: Bu halinle de fenaymışsın

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel, makyajsız halini Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun, "Ne güzel bir sabah..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Hande Erçel cesaretini konuşturdu ’ne güzel bir sabah’ notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi: Bu halinle de fenaymışsın

Hande'nin doğal halini görenler hayran kaldı. Podyumda, ekranda ya da sahnede gördüğünüz ünlülerin bir de en doğal hallerini görmeye ne dersiniz?

Hande Erçel cesaretini konuşturdu ’ne güzel bir sabah’ notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi: Bu halinle de fenaymışsın

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri.

Hande Erçel cesaretini konuşturdu ’ne güzel bir sabah’ notuna takipçilerinden karşılık gecikmedi: Bu halinle de fenaymışsın

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