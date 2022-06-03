O Ses Türkiye'de ona bir tek Hadise dönmüştü... Mehmet Dinçerler'in bomba yorumuna yorum yağdı: "Hanımcılık kazanacak enişte"
O Ses Türkiye'de ona bir tek Hadise dönmüştü... Mehmet Dinçerler'in bomba yorumuna sosyal medyada, "Hanımcılık kazanacak enişte" yorumları yağdı. O Ses Türkiye denince demirbaş jüri kadrosu olarak akla gelen Hadise, 2021'de görevinden çekildi. O Ses Türkiye'de birbirinden eğlenceli ve duygusal anlarla iz bırakan ünlü şarkıcı şu sıralar eşi Mehmet Dinçerler ile gündemde. Aradığı aşkı sonunda bulan Hadise'nin O Ses Türkiye'de kadrosuna aldığı isimler arasında yer aldığı ileri sürülen bir kişinin videosunun sosyal medyada yayılması üzerine Mehmet Dinçerler'den gelen o yorum gündeme bomba gibi düştü.
"HANIMCILIK KAZANACAK ENİŞTE"
O Ses Türkiye'de ona bir tek Hadise dönmüştü... Mehmet Dinçerler'in bomba yorumuna yorum yağdı.
36 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Çırağan Sarayı'ndaki nikahına yalnızca aile fertleri katılmış, hatta yakın arkadaşları bile çağırılmamıştı. Sonunda beklenen an geldi. İddiaya göre; çift, yakın dostlarıyla da evliliklerini kutlamak için eylül ayında İtalya'da düğün yapacak. İtalya'da dostlarıyla 2-3 günlük bir düğün eğlencesi de yapmayı planlayan ikili hazırlıklara şimdiden başladı.
Sosyal medyada ortaya çıkan bir video ve yapılan yorumlara sessiz kalmayan Mehmet Dinçerler, "Hanım'ım anlıyor bu işten" cümlesi ile gündeme bomba gibi düştü.
Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'in yorumu kısa sürede gündem oldu, "Hanımcılık kazanacak enişte" yorumları havada uçuştu.