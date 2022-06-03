O Ses Türkiye'de ona bir tek Hadise dönmüştü... Mehmet Dinçerler'in bomba yorumuna yorum yağdı: "Hanımcılık kazanacak enişte"

36 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Çırağan Sarayı'ndaki nikahına yalnızca aile fertleri katılmış, hatta yakın arkadaşları bile çağırılmamıştı. Sonunda beklenen an geldi. İddiaya göre; çift, yakın dostlarıyla da evliliklerini kutlamak için eylül ayında İtalya'da düğün yapacak. İtalya'da dostlarıyla 2-3 günlük bir düğün eğlencesi de yapmayı planlayan ikili hazırlıklara şimdiden başladı.