Ebru Gündeş’i çıldırtmaya ant içti! Demet Akalın’dan yeni paylaşım! Yeni kankası Hadise ile fotoğraf paylaştı ortalık yıkıldı! Artık birlikte çalışacaklar

Hadise ile Ebru Gündeş olayında sosyal medya hesabından Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçen Demet Akalın ani bir kararla Hadise ile kanka oldu. Bir önceki gün Hadise'nin şarkısını paylaşan Akalın yeni bir paylaşım yaparak ağızları açık bıraktı. Hadise'nin patronu olduğu online giyim mağazası ile anlaşan Demet Akalın mankenlik yapmayı kabul etti. Sosyal medyayı çalkalayan Akalın'ın reklam anlaşması hakkında, ''Ebru Gündeş çıldıracak' yorumları geldi.