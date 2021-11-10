Ebru Gündeş'i çıldırtmaya ant içti! Demet Akalın'dan yeni paylaşım! Yeni kankası Hadise ile fotoğraf paylaştı ortalık yıkıldı! Artık birlikte çalışacaklar
Demet Akalın yeni kankası Hadise'ye destek çıktı. Akalın'ın son paylaşımı herkesi şoke etti. Bir süredir araları bozuk olduğu konuşulan Hadise ve Demet Akalın iş konusunda anlaştı. Akalın Hadise'nin patronu olduğu giyim mağazasında mankenlik yaptı. İnstagram hesabından Hadise'nin koleksiyonundan giydiği elbiseyi paylaşan Akalın, Hadise'yi etkileyerek kalp emojisi koydu.
10.11.2021 09:10
- Son Güncelleme: 10.11.2021 09:10
Hadise ile Ebru Gündeş olayında sosyal medya hesabından Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçen Demet Akalın ani bir kararla Hadise ile kanka oldu. Bir önceki gün Hadise'nin şarkısını paylaşan Akalın yeni bir paylaşım yaparak ağızları açık bıraktı. Hadise'nin patronu olduğu online giyim mağazası ile anlaşan Demet Akalın mankenlik yapmayı kabul etti. Sosyal medyayı çalkalayan Akalın'ın reklam anlaşması hakkında, ''Ebru Gündeş çıldıracak' yorumları geldi.
Demet Akalın ve Hadise'nin aniden yakın ilişki kurması herkesi şaşırttığı gibi kafalarda soru işareti de oluşturdu.