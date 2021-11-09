Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı? Sevenlerini korkuttu Nur Tuğba Namlı'dan Hakan Ural paylaşımı gecikmedi
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural yoğun bakıma kaldırıldı iddiasıyla sevenlerini korkuttu! Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, rahatsızlandığını ve bir süre programda yer alamayacağını ifade etmişti. Kısa süre içerisinde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak ediliyor. 'Hakan Ural hayatını kaybetti' , 'Hakan Ural yoğun bakıma kaldırıldı' şeklinde çıkan haberlerle ilgili son nokta Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'dan geldi.
HAKAN URAL YOĞUN BAKIMA MI KALDIRILDI?
Sibel Can'ın eski eşi sevenlerini korkuttu, partneri Nur Tuğba Namlı'dan Hakan Ural paylaşımı gecikmedi.
Eski oyuncu, manken ve sunucu Hakan Ural, Nur Tuğba Namlı ile "Neler Oluyor Hayatta" programıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyordu ancak bir süredir yayına katılmayan Hakan Ural'dan kötü haber geldi.
'Neler Oluyor Hayatta' programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.
Açıklamada "Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir" denilmişti.
YOĞUN BAKIMA MI KALDIRILDI?
Hakan Ural'ın durumuyla ilgili yeni bir iddia sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Hakan Ural'ın yoğun bakıma kaldırıldı.Ancak Neler Oluyor Hayatta programında ise Ural'ın sağlığının iyi olduğu bilgisi verildi.