Sibel Can’ın eski eşi Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı? Sevenlerini korkuttu Nur Tuğba Namlı’dan Hakan Ural paylaşımı gecikmedi

YOĞUN BAKIMA MI KALDIRILDI?

Hakan Ural'ın durumuyla ilgili yeni bir iddia sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Hakan Ural'ın yoğun bakıma kaldırıldı.Ancak Neler Oluyor Hayatta programında ise Ural'ın sağlığının iyi olduğu bilgisi verildi.