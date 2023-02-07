Yemek videolarıyla tanınmıştı! Fenomen Taha Duymaz ile ailesi deprem sonrası Hatay'da enkaz altında kaldı! Hala ses seda yok
Türkiye güne depremle uyandı... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem 10 ilde hissedildi. Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artarken, ülkenin dört bir yanında yardım kampanyaları başladı... Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı iddia edildi. İşte haberin detayları.
07.02.2023 09:27 - Son Güncelleme: 07.02.2023 09:28
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.14'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniyeden fazla süren deprem Adana, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kayseri gibi çevre illerde de hissedildi.
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Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın ailesiyle enkaz altında kaldığı öne sürüldü.
Taha Duymaz'ın kardeşi Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını belirtti.