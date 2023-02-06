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Haberler Magazin Hatay'daki depremde enkaz altında kaldı! Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun annesinden kahreden haber: "Gören duyan varsa lütfen..."

Hatay'daki depremde enkaz altında kaldı! Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun annesinden kahreden haber: "Gören duyan varsa lütfen..."

Hatay'daki depremde enkaz altında kaldı! Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak'ın annesinden kahreden haber! Geçtiğimiz ekim ayında kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu Türkiye'yi yasa boğan acı haberle sarsıldı. Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ve ölü ve yaralının olduğu deprem sonrası ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, enkaz altında kalan eşi Çağrı Çıtanak'ın annesi için yardım istedi.

06.02.2023 13:57 - Son Güncelleme: 06.02.2023 14:06
Hatay’daki depremde enkaz altında kaldı! Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu’nun annesinden kahreden haber: Gören duyan varsa lütfen...

"GÖREN DUYAN VARSA LÜTFEN..."

Hatay'daki depremde enkaz altında kaldı! Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun annesinden kahreden haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatay’daki depremde enkaz altında kaldı! Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu’nun annesinden kahreden haber: Gören duyan varsa lütfen...

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Hatay da etkilenen bu iller arasında oldu.


Hatay’daki depremde enkaz altında kaldı! Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu’nun annesinden kahreden haber: Gören duyan varsa lütfen...

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Çağrı Çıtanak da Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Hatay Antakya Sümerler Mahallesi Harbiye A-3 Blok adresinde yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen oyuncu yetkililere yardım çağrısı yaptığı tweet paylaştı:

Hatay’daki depremde enkaz altında kaldı! Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu’nun annesinden kahreden haber: Gören duyan varsa lütfen...

"Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."

Hatay’daki depremde enkaz altında kaldı! Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu’nun annesinden kahreden haber: Gören duyan varsa lütfen...

Başak Gümülcinelioğlu da anneleri için paylaşım yaptı.

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