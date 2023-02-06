Hatay depreminin ardından 'ev yıkılmış' dedi paylaştı! Orhan Aydın: "Kızım ve annesi enkaz altında"
Hatay depreminin ardından 'ev yıkılmış' dedi paylaştı! Orhan Aydın, "Kızım ve annesi enkaz altında, imdat" paylaşımıyla acısını dile getirdi. Tiyatrocu Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından Hatay'da yaşayan kızı ve eski eşinin enkaz altında kaldığını duyurdu yardım istedi.
06.02.2023 15:28 - Son Güncelleme: 06.02.2023 15:33
"KIZIM VE ANNESİ ENKAZ ALTINDA"
Hatay depreminin ardından 'ev yıkılmış' dedi paylaştı! Orhan Aydın sosyal medya paylaşımıyla acısını dile getirdi, yardım istedi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Her iki deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Hatay da etkilenen bu iller arasında oldu.
Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu kara haberin ardından Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti.