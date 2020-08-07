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Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya'nın son hali iç sızlattı
Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya'nın son hali iç sızlattı
Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum." diyerek video çeken Yeliz Yeşilmen'in kızı, dün korkunç bir kaza yaşadı. Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızının bacağına, kaynar su döküldü. Korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşilmen'in kızının son hali iç sızlattı.
07.08.2020 11:44
- Son Güncelleme: 07.08.2020 12:03
Geçtiğimiz aylarda eşiyle ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen'in kızının bacağına kaynar su döküldü. Takipçileriyle her anını paylaşan Yeliz Yeşilmen, olaydan iki saat sonra paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.
Geçen aylarda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum." diyerek video çeken Yeliz Yeşilmen'in kızı, dün korkunç bir kaza yaşadı. Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızının bacağına, kaynar su döküldü.
Ağlamaktan gözlerinin şiştiğini belirten Yeşilmen, "Asya'mın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü. Rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz nazar burdan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun. Allah'tan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.
Yeliz Yeşilmen'in çocukları Asya Tuana Akbaş ve Birbey Akbaş.