Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya'nın son hali iç sızlattı

Geçtiğimiz aylarda eşiyle ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen'in kızının bacağına kaynar su döküldü. Takipçileriyle her anını paylaşan Yeliz Yeşilmen, olaydan iki saat sonra paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.