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Emre Belözoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracı... 'Adeta yer uçağı'

Geçtiğimiz hafta futbol kariyerini sonlandıran Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'de Acun Ilıcalı ile bir restoran çıkışı görüntülendi. Mekan çıkışında acelesi olduğunu söyleyen ikili, Belözoğlu'nun yaklaşık 4 milyon liralık son model BMW'sine binip uzaklaştı. Emre Belözoğlu'nun servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu...

07.08.2020 12:24 - Son Güncelleme: 07.08.2020 12:56
Emre Belözoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracı... 'Adeta yer uçağı'

Acun Ilıcalı, önceki gün Emre Belözoğlu'yla birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Yemek yedikten sonra gazetecilerle karşılaşan ikili, "Acelemiz var" yanıtını verdi ve Emre Belezoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracına binerek uzaklaştı. işte Emre Belözoğlu'nun ve ünlülerin pahalı oyuncakları...

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Emre Belözoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracı... 'Adeta yer uçağı'

EMRE BELÖZOĞLU

Emre Belözoğlu'nun yaklaşık 4 milyon liralık son model BMW'si...

Emre Belözoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracı... 'Adeta yer uçağı'
Emre Belözoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracı... 'Adeta yer uçağı'
Emre Belözoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracı... 'Adeta yer uçağı'

ALİŞAN

Alişan geçtiğimiz ay ailesi ile birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası dünyanın en güvenli aracı denince ilk akla gelen araç Volvo XC 90 modelinden 3 adet sipariş verdiğini açıkladı.

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