Emre Belözoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracı... 'Adeta yer uçağı'

Acun Ilıcalı, önceki gün Emre Belözoğlu'yla birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Yemek yedikten sonra gazetecilerle karşılaşan ikili, "Acelemiz var" yanıtını verdi ve Emre Belezoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracına binerek uzaklaştı. işte Emre Belözoğlu'nun ve ünlülerin pahalı oyuncakları...