Emre Belözoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracı... 'Adeta yer uçağı'
Geçtiğimiz hafta futbol kariyerini sonlandıran Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'de Acun Ilıcalı ile bir restoran çıkışı görüntülendi. Mekan çıkışında acelesi olduğunu söyleyen ikili, Belözoğlu'nun yaklaşık 4 milyon liralık son model BMW'sine binip uzaklaştı. Emre Belözoğlu'nun servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu...
07.08.2020 12:24
- Son Güncelleme: 07.08.2020 12:56
Acun Ilıcalı, önceki gün Emre Belözoğlu'yla birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Yemek yedikten sonra gazetecilerle karşılaşan ikili, "Acelemiz var" yanıtını verdi ve Emre Belezoğlu'nun 4 milyon TL değerindeki lüks spor aracına binerek uzaklaştı. işte Emre Belözoğlu'nun ve ünlülerin pahalı oyuncakları...
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