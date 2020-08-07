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Burcu Esmersoy'un mayokinili pozu olay oldu! Dikkat çeken detayın değeri 300 bin TL...

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe, Özlem Ada Şahin derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat de Burcu Esmersoy'dan geldi. Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımları ile dikkat çekerken, mayokinili pozunda 300 bin TL değerinde bulunan saati ile gündeme geldi. Burcu Esmersoy ne zaman saatiyle gündeme gelse, akıllara hemen Arda Turan'la yaşadığı saat polemiği geliyor. Saat koleksiyonu yapan Arda Turan 225 bin TL'lik Patek Philippe marka saatini bir süreliğine Burcu Esmersoy'a vermişti. İşte ünlülerin servet değerindeki saatleri...

07.08.2020 11:18 - Son Güncelleme: 07.08.2020 11:18
Burcu Esmersoy'un mayokinili pozu olay oldu! Dikkat çeken detayın değeri 300 bin TL...

Burcu Esmersoy'un, İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde bir detay dikkat çekti. Esmersoy, Instagram'da paylaştığı pozunda 300 bin liralık saatini de gösterdi. Pahalı saatler takmayı seven Burcu Esmersoy daha önce de özel yapım 225 bin TL'lik saati çok konuşulmuştu.

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Burcu Esmersoy'un mayokinili pozu olay oldu! Dikkat çeken detayın değeri 300 bin TL...

İşte Burcu Esmersoy'un iki pahalı saati...

Burcu Esmersoy'un mayokinili pozu olay oldu! Dikkat çeken detayın değeri 300 bin TL...

Ünlülerin servet değerindeki saatlerini görmeye hazır mısınız?

Burcu Esmersoy'un mayokinili pozu olay oldu! Dikkat çeken detayın değeri 300 bin TL...

ÖZLEM ADA ŞAHİN

Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan vergi ödemeden ürün reklamları yaparak cebini dolduran Şahin, önceki gün Instagram'da turuncu saatini de bilinçli olarak kadraja aldı. Şahin'in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL'ydi...

Burcu Esmersoy'un mayokinili pozu olay oldu! Dikkat çeken detayın değeri 300 bin TL...

Şarkıcı Berkay, geçtiğimiz günlerde 300 bin TL olan kolyesi ile gündeme gelmişti.

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