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Burcu Esmersoy'un mayokinili pozu olay oldu! Dikkat çeken detayın değeri 300 bin TL...

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe, Özlem Ada Şahin derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat de Burcu Esmersoy'dan geldi. Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımları ile dikkat çekerken, mayokinili pozunda 300 bin TL değerinde bulunan saati ile gündeme geldi. Burcu Esmersoy ne zaman saatiyle gündeme gelse, akıllara hemen Arda Turan'la yaşadığı saat polemiği geliyor. Saat koleksiyonu yapan Arda Turan 225 bin TL'lik Patek Philippe marka saatini bir süreliğine Burcu Esmersoy'a vermişti. İşte ünlülerin servet değerindeki saatleri...

07.08.2020 11:18 - Son Güncelleme: 07.08.2020 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





