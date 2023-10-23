Yeliz Yeşilmen’in en acı günü! “Bir süre yokum” deyip duyurdu! 25 yıldır parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu...

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanınan Yeliz Yeşilmen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ali Uğur Akbaş ile 2010-2012 yılları arasında evli kalan ünlü isim, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Yeşilmen'in 25 yıldır parkinson hastalığı ile mücadele eden babası Cemal Yeşilmen vefat etti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanınan Yeliz Yeşilmen, daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Foto modellik ve mankenlik de yapan Yeşilmen, şarkıcılık alanında da yeteneklerini sergiledi.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Yeşilmen, Ali Uğur Akbaş ile 2010-2012 yılları arasında evli kaldı.