Yeliz Yeşilmen’in en acı günü! “Bir süre yokum” deyip duyurdu! 25 yıldır parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu...

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanınan Yeliz Yeşilmen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ali Uğur Akbaş ile 2010-2012 yılları arasında evli kalan ünlü isim, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Yeşilmen'in 25 yıldır parkinson hastalığı ile mücadele eden babası Cemal Yeşilmen vefat etti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.