Dilan Polat ile Engin Polat’ın avukatından dikkat çeken açıklama: Kara para aklama olduğu kanıtlanırsa net olarak çekilirim!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Dosyaya kısıtlılık kararı getirildiği de ifade edilirken Engin Polat ile Dilan Polat'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan avukat Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları dosyada delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi. İşte detaylar...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna duyuruldu.
Bu son dakika gelişmesinin ardından gözler Engin Polat ve Dilan Polat'a çevrilirken çiftin avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları dosyada delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi.