Dilan Polat ile Engin Polat’ın avukatından dikkat çeken açıklama: Kara para aklama olduğu kanıtlanırsa net olarak çekilirim!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Dosyaya kısıtlılık kararı getirildiği de ifade edilirken Engin Polat ile Dilan Polat'ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan avukat Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları dosyada delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi. İşte detaylar...