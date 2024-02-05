Yeliz Yeşilmen’e büyük şok! “Evladım” dediği kişi tarafından dolandırıldı! İşte inanılmaz dolandırıcılık olayının tüm detayları...

Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! "Evladım" dediği kişi tarafından dolandırıldı! Yaşamını Bodrum'da sürdüren ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Evinde çalışan Ugandalı hizmetçisi tarafından dolandırıldığını açıklayan Yeşilmen, "Ona 'Evladım' dedim" ifadelerini kullandı. İşte inanılmaz dolandırıcılık olayının tüm detayları...