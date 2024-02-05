Yeliz Yeşilmen’e büyük şok! “Evladım” dediği kişi tarafından dolandırıldı! İşte inanılmaz dolandırıcılık olayının tüm detayları...

Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! "Evladım" dediği kişi tarafından dolandırıldı! Yaşamını Bodrum'da sürdüren ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Evinde çalışan Ugandalı hizmetçisi tarafından dolandırıldığını açıklayan Yeşilmen, "Ona 'Evladım' dedim" ifadelerini kullandı. İşte inanılmaz dolandırıcılık olayının tüm detayları...
Uzun bir zamandır Bodrum'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, sosyal medya paylaşımları ve magazin programlarında yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. Yeşilmen, adeta hayatının şokunu yaşadı.
Yeliz Yeşilmen, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda Uganda vatandaşı olan çalışanının kendisini dolandırıp kaçtığını iddia etti.